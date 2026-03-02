В Ульяновске прокуратура проверяет обстоятельства падения наледи на ребенка

Прокуратура Заволжского района Ульяновска организовала проверку в связи с травмированием ребенка, сообщила областная прокуратура.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, «в связи с обращением за медицинской помощью малолетней девочки, травмированной 1 марта 2026 года в результате падения наледи с крыши магазина на улице Краснопролетарской, прокуратура Заволжского района Ульяновска проводит проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья граждан в зимний период». В прокуратуре отмечают, что в рамках надзорных мероприятий «будет дана принципиальная оценка бездействию должностных лиц, ответственных за организацию работ по своевременной очистке кровли здания от снежных масс и наледи».

В областной прокуратуре «Ъ-Волга» пояснили, что 1 марта девочка со своей мамой выходила из магазина «Гулливер» на ул. Краснопролетарской. В этот момент с крыши магазина сорвалась снежная масса вместе с наледью, которая упала на ребенка. Пока, по данным ведомства, зафиксирован легкий вред здоровью, нанесенный ребенку (царапины). «Но последствия могли быть и более печальными»,— заметили в ведомстве. В прокуратуре отмечают, что в ходе проверки будет выяснено, кто является собственником здания, какая организация должна была очищать крышу. Кроме того, если экспертиза покажет, что был нанесен более тяжкий вред здоровью, чем установлено первоначально, то это уже может стать основанием для возбуждения уголовного дела, добавили в областной прокуратуре.

Андрей Васильев, Ульяновск