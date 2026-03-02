Госэкспертиза одобрила проект новой школы в центре Перми

Проектная документация по строительству нового здания школы на ул. Пушкина получила положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства строительства. Контракт на ее возведение был заключен с ООО «Кинетика» в декабре прошлого года. Начальная цена контракта на соответствующие работы в рамках электронного аукциона соответствовала 1,4 млрд руб.

В четырехэтажном здании школы, рассчитанной на 1050 мест, обустроят кабинеты и классы для уроков информатики, химии и физики с лаборантскими, иностранного языка. Для уроков труда там предусмотрят столярную и слесарную мастерские, кухню и кабинет домоводства. Также в новой школе будет библиотека с читальным залом, столовая на 550 мест, актовый и два спортивных зала. Общая площадь образовательного учреждения составит более 18 тысяч кв. метров.

На территории школы во внутреннем дворе со стороны ул. Луначарского построят стадион с мини-футбольным полем, беговыми дорожками, игровыми площадками и зоной для спокойного отдыха. Ввод в эксплуатацию нового учебного заведения планируется на 2026 год.