ООО «Башкирэнерго» завершает строительство ЛЭП в Караидельском районе

В Караидельском районе Башкирии близится к завершению строительство новой ЛЭП 10 кВ. Заказчиком проекта является ООО «Башкирэнерго». ЛЭП имеет важное значение для всего района, связанное с развитием жилищного строительства и бизнеса. На днях строящийся объект посетил генеральный директор компании Анатолий Пискунов, высоко оценив ход выполнения работ.



Фото: ООО «Башкирэнерго»

Воздушная линия возводится в рамках технологического присоединения заявителей левобережья реки Уфы к электросетям ООО «Башкирэнерго». Ее протяженность составляет 10 км. ЛЭП выделяется сложным участком строительства, включающего в себя установку опор на горной местности и переход через реку Уфу в габаритах 220 кВ. На сегодняшний день смонтированы все опоры. На завершающем этапе находится подвеска проводов и изоляторов.

Новая ЛЭП не только повысит надежность электроснабжения Караидельского района, но и послужит отправной точкой для развития жилищного строительства левобережья р.Уфы.

ООО «Башкирэнерго»