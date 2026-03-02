Бывший завод Bosch в Энгельсе перешел к «Е1 Групп»

В Энгельсе бывший завод Bosch — ООО «Энгельс Электроинструменты» — вошел в состав активов холдинга АО «Е1 Групп», сообщила «Ъ» пресс-служба завода. На базе предприятия группа будет производить профессиональные электроинструменты. В среднесрочной перспективе «Е1» намерена увеличить объем производства на заводе, расширить ассортимент, создать свой центр для исследования новых продуктов.

В апреле этого года завод планирует выпустить новый продукт — прямошлифовальные машины и оснастку. Ассортимент намерены пополнить за счет сетевых перфораторов и аккумуляторного инструмента нового поколения. Над инструментами будут работать вместе с крупнейшими мировыми производителями, в том числе с китайскими технологическими компаниями, уточнили в «Энгельс Электроинструменты».

Стратегия «Е1 Групп» предусматривает создание новых рабочих мест в Саратовской области, отметила пресс-служба завода. Группа также планирует сократить логистические издержки и сроки поставок для российских заказчиков. Это, считают в компании, обеспечит комплектующие и запчасти для обслуживания и ремонта электроинструмента для потребителей в России. Гендиректор «Энгельс Электроинструменты» Сергей Закора заявил, что проект направлен на повышение технологического суверенитета страны.

Завод открыла международная компания Bosch в 2008 году. Сейчас на предприятии работают 210 человек, 96% из них были сотрудниками концерна Bosch. С августа 2025 года на заводе выпускают профессиональный электроинструмент под брендом «Энгельс». Среди ключевых потребителей продукции — строительные и девелоперские компании, отраслевые и добывающие предприятия России.