В Эдинбурге мужчина с ножами напал на людей
По меньшей мере два человека пострадали после нападения мужчины, вооруженного холодным оружием. Об этом сообщает Daily Mail. По данным полиции, пострадавшие направлены в больницу. Район оцеплен, полицейские прочесывают местность.
1 / 3
Мужчина, размахивающий двумя ножами, был замечен на улицах района Колдер. По свидетельствам очевидцев, он разгромил магазин и угрожал работникам местного кафе. В соцсетях появились многочисленные видео, на которых отчетливо видно его лицо.
По рекомендации полиции были закрыты местные школы и детские сады.
Власти сообщают, что пока не рассматривают случившееся как теракт.