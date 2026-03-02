В Эдинбурге мужчина с ножами напал на людей

По меньшей мере два человека пострадали после нападения мужчины, вооруженного холодным оружием. Об этом сообщает Daily Mail. По данным полиции, пострадавшие направлены в больницу. Район оцеплен, полицейские прочесывают местность.

Мужчина, размахивающий двумя ножами, был замечен на улицах района Колдер. По свидетельствам очевидцев, он разгромил магазин и угрожал работникам местного кафе. В соцсетях появились многочисленные видео, на которых отчетливо видно его лицо.

По рекомендации полиции были закрыты местные школы и детские сады.

Власти сообщают, что пока не рассматривают случившееся как теракт.

Екатерина Наумова