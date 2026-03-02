В Башкирии проверят систему централизованного оповещения населения

4 марта с 10:00 до 11:00 в Башкирии будут проверять систему централизованного оповещения населения, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

В это время запустят электросирены и громкоговорители, по радио и телевидению будут сообщать о проведении проверки по сигналу «Внимание всем!».

Также на этот период разблокируют подъезды многоквартирных жилых домов, а через домофоны будет транслироваться сигнал о проверке системы оповещения населения.

Власти советуют населению сохранять спокойствие и передать информацию близким и, в особенности, пожилым родственникам.

Майя Иванова