В Тюменской области пенсионер отдал мошенникам 23 млн рублей

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого пенсионер отдал мошенникам 23 млн руб., сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Мошенники представились тюменцу сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что средства пенсионера в банке могут быть сняты без его согласия. Чтобы избежать потери денег, пострадавший согласился передать сумму курьеру.

Всего за прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 52 жителя Тюменской области. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 47 млн руб.

«Прокуратура Ленинского административного округа г. Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества»,— прокомментировали в пресс-службе ведомства.