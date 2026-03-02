Жители Удмуртии стали в 15 раз чаще платить с помощью биометрии

Жители Удмуртии совершили 3 млн платежей с использованием биометрии по итогам 9 месяцев 2025 года. Это в 15 раз больше, чем за тот же период 2024 года, сообщает отделение Банка России по республике. Сумма покупок таким способом увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2024 года в 21 раз до 1,7 млрд руб. Средний чек операции составил 601 рубль.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Посредством QR-кодов за тот же период 2025 года жители республики совершили 24,5 млн платежей, что на 58% больше, чем за девять месяцев 2024-го. Сумма покупок увеличилась на 46% до 33 млрд руб.

Напомним, для оплаты по биометрии необходимо сдать свои биометрические данные в Единую биометрическую систему. Оплата производится через терминалы по изображению лица.