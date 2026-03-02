Дроппера из Ишимбайского района приговорили к 1,5 года колонии

Мировой суд по Ишимбайскому району приговорил ранее судимого 38-летнего местного жителя, признанного виновным в неправомерном обороте средств платежей (чч. 3, 4 ст. 187 УК РФ), к полутора годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что в октябре 2025 года фигурант уголовного дела открыл два банковских счета и передал данные третьим лицам для использования в мошеннических схемах, получив за это 15 тыс. руб.

Через несколько дней по требованию неизвестных он снял в отделении банка с этих счетов почти 300 тыс. руб., перечисленных обманутыми гражданами. Там его задержали сотрудники полиции.

Майя Иванова