В Татарстане соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам к годовой зарплате в начале 2026 года составило 61,2%. В среднем на одного жителя приходится 568,3 тыс. руб. задолженности, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан обогнал Кировскую область и Марий Эл по уровню закредитованности

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Татарстан обогнал Кировскую область и Марий Эл по уровню закредитованности

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Это на 30,9 тыс. руб. больше показателей прошлого года. Республика оказалась на 70-м месте в рейтинге российских регионов по уровню закредитованности населения.

Татарстан обогнал Кировскую область, которая расположилась на 65-м месте, с соотношением долга к зарплате 58,8% и долгом 408,2 тыс. руб. на человека. Марий Эл заняла 37-ю строчку с уровнем 48,8% и средней задолженностью 352,9 тыс. руб.

Хуже ситуация в Чувашии (75-е место), где соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале года составляет 63,3%. Средний долг здесь увеличился за год на 12 тыс. руб. и составил 447 тыс. руб.

В целом по России соотношение долга к зарплате равняется 45,7%, а средняя задолженность перед банками — 473,3 тыс. руб. на человека.

Анна Кайдалова