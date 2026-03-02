В Башкирии возбудили дело об избиении ребенка-инвалида

Уфимский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Поводом для дела стал случай в селе Михайловке. На видеозаписи, которую опубликовала пресс-служба, некая женщина избивает ребенка перед подъездом, а затем окунает его лицом в сугроб. По предварительной версии, у потерпевшего есть ограничения по здоровью, а женщина является его опекуном.

Кроме того, проверку проводит прокуратура Уфимского района. Она оценит действия должностных лиц органов и учреждений, обязанных своевременно выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении. Также она даст уголовно-правовую оценку действиям законного представителя ребенка по исполнению родительских обязанностей.

Как отмечает Telegram-канал «Честный репортаж», первым разместивший видеоролик, опекун, со слов соседей, избивает ребенка систематически, не реагируя на замечания.

