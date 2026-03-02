Прокуратура оспорила УДО бывшего замглавы Росгвардии по Самарской области

Прокуратура Куйбышевского района Самары выступила против условно-досрочного освобождения бывшего заместителя главы регионального Управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Представитель контрольного органа направил в Самарский областной суд обращение с просьбой отменить постановление нижестоящей инстанции, вынесенное в январе 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель руководителя Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Бывший заместитель руководителя Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сазонов был признан виновным в 2020 году по статьям о мошенничестве и получении взяток от ОПГ «Законовские» и фотостудий в роддомах Самары. Его приговорили к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 211,7 млн рублей. В июне 2024 года Верховный суд Башкортостана заменил Дмитрию Сазонову оставшийся срок на принудительные работы с удержанием 10% от заработка.

В январе 2026 года Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство бывшего силовика об условно-досрочном освобождении. Прокуратура не согласилась с этим. Заседание по делу назначено на 26 марта.

Георгий Портнов