Эскизы со съемок «Андрея Рублева» выставили на аукционе за 3 млн рублей

На торги выставили два лота с эскизами художника Павла Сафонова со съемок фильма «Андрей Рублев» режиссера Андрея Тарковского. Стартовая цена каждого из них — 1,5 млн руб. Это следует из каталога аукционного дома «Литфонд».

Оба лота датируются 1964–1965 годами. Первый лот представляет собой альбом эскизов и зарисовок со съемок фильма. В частности, в сборнике присутствует множество зарисовок сцен из эпизода «Летун», не вошедшего в киноленту. В альбоме также представлены зарисовки Успенского собора и стен Владимира, видов Андроникова монастыря, портрет Андрея Тарковского, зарисовки съемочного процесса в декорациях.

Второй лот включает эскизы сцен начала набега на Владимир, пожара во Владимире, сцен не вошедшего в фильм эпизода «Девичье поле», зарисовки крыши Успенского собора, всадников на лошадях и прочие работы.

Павел Сафонов (1931–2018) — художник-постановщик, художник комбинированных съемок. Состоял в Союзе художников и Союзе кинематографистов России. Помимо сотрудничества с Андреем Тарковским он работал с Сергеем Бондарчуком над киноэпопеей «Война и мир», с Александром Птушко над фильмом «Руслан и Людмила» и другими.

Андрей Тарковский снял историческую кинодраму «Андрей Рублев» в 1966 году на киностудии «Мосфильм». Картина рассказывает о жизни русского иконописца Андрея Рублева во время неурядиц на Руси в начале XV века. Повествование разделено на восемь новелл-эпизодов. Съемки фильма проходили в Пскове, Суздале, Изборске и во Владимире.