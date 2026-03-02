Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Lamoda представила первые полноценные коллекции премиального бренда GRATE

Lamoda запустила женскую и мужскую линии собственного бренда GRATE. Обе линейки представляют собой полноценный гардероб, который можно собрать с нуля В основу коллекции легли прямые силуэты и фактурные материалы — в том числе матовая кожа и плотная шерсть. Женская линейка включает шерстяные пальто, кожаные плащи, рубашки и джинсы. В мужской линейке акцент сделан на костюмах, но также в нее вошли обувь, рубашки и верхняя одежда. В рамках только весенне-летней коллекции GRATE планирует 5 дропов.

