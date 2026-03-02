Аквамарин — символ воды и ее состояния

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessio Boschi Фото: Alessio Boschi

Камень рожденных в марте, согласно классификации Американской ассоциации ювелиров, к которой мы традиционно прибегаем, — аквамарин. Мы уже много раз о нем говорили, в том числе и в контексте «мартовского камня». Сегодня мы подробнее остановимся на украшениях с аквамаринами, которые напрямую отсылают к самой идее aqua, к воде и ее состояниям.

Таково, например, кольцо Fontana del Moro независимого итальянского ювелира Алессио Боски из коллекции, посвященной римским фонтанам. На этом ювелирном украшении мы видим тритонов и цепочки, символизирующие струи воды. А сам крупный аквамарин становится символом бассейна фонтана. У кольца есть секрет: если открыть его створки, то внутри обнаружатся золотые фигурки, закрепленные с техникой tremblant — благодаря этому эффекту они слегка подрагивают. Когда крупное кольцо носится на пальце, окружающие тоже могут увидеть сквозь аквамарин секретное внутреннее содержание.

Еще один итальянский бренд Rubeus Milano обращается к другому состоянию воды — льду. В сет коллекции Winter Palace входят серьги и колье. В них сапфиры и бриллианты сочетаются с аквамаринами особой огранки, напоминающей бриоллеты, но очень вытянутые.

Серьги и кольцо Александра Лаута отсылают к воде как основе напитков. Вокруг аквамаринов в этих украшениях расположены сапфиры и цавориты, изображающие бутоны и лепестки того самого фиолетового цветка, который в Таиланде постоянно используют для напитков, прежде всего чайных, — Butterfly Pea. Так и называется это украшение. Так что если вы решили подарить рожденному в марте аквамарин, то среди множества вариантов можно выбрать еще и тот, в котором заключен глубокий смысл.

Анна Минакова