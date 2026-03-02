В Ульяновске частный перевозчик отказался перевозить льготников на 14 маршрутах

В Ульяновске частный перевозчик ИП Игорь Горюнов с 1 марта отказался перевозить льготников (ветеранов и инвалидов) по единому проездному билету. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный.

По данным депутата, таким образом льготники лишились права бесплатного проезда на 14 маршрутах общественного транспорта Ульяновска, включая такие востребованные, как маршруты №5, №55, №82, №67, №22, №90.

При этом, отметил депутат, одновременно выяснилось, что с 1 марта решением правительства региона уменьшено число поездок на одного льготника по Единому проездному билету со 120 до 45 поездок в месяц. «Возможно 120 поездок в настоящих условиях избыточно, но сокращение сразу в 3 раза (!), на мой взгляд, необоснованно», —заявил Алексей Куринный, отметив, что ждет ответной реакции «от соответствующих должностных лиц», также «подготовил обращения в надзорные органы». В беседе с «Ъ-Волга он сказал, что на этой неделе выяснением обстоятельств отказа займутся депутаты гордумы от КПРФ. В беседе с «Ъ-Волга» депутат заметил, что пока не понимает «причин такого демарша. По его словам, в региональном минсоцразвития ему ответили, что если раньше частным перевозчикам в целях компенсации давались какие-то конкретные суммы, то теперь по соглашениям выплачивается полная компенсация за каждого льготника. «Заявляя об отказе от соглашения, перевозчик сослался на то, что якобы ему начисляют дополнительно какие-то налоги, из-за чего соглашение становится невыгодным. Но я думаю, что дело совсем в другом — просто абсолютно прозрачный механизм учета не устраивает ни водителей, ни владельцев маршрутов», — заметил депутат.

В муниципальном казенном учреждении «Организатор пассажирских перевозок» (ОПП) отмечают, что перевозчики, которые работают на регулируемых тарифах, автоматически обязаны перевозить пассажиров льготных категорий — это у них записано в договорах. Частные же перевозчики (выполняют около 80% объемов перевозок общественным транспортом в Ульяновске) заключают трехсторонние соглашения с региональным минтрансом и минсоцразвития, но заставить их это делать невозможно, поскольку большинство частных перевозчиков работают на нерегулируемых тарифах. По данным ОПП, не все частные перевозчики пошли на заключение таких договоров. Из 60 маршрутов общественного транспорта по 10 маршрутам соглашения о перевозке льготников не были заключены.

Министр социального развития области Дмитрий Батраков подтвердил «Ъ-Волга», что получил извещение перевозчика об одностороннем расторжении соглашения о перевозке льготников. «Дело в том, что Горюнов и другие перевозчики уже не в первый раз делаю такие заявления — они недовольны стоимостью компенсации проезда льготников. И от них периодически поступают письма, что они намерены установить другую цену. Но мы им полностью оплачиваем проезд в соответствии с тем тарифом, который установлен перевозчиками на текущий момент. Сколько наездил проездной билет, столько мы и возмещаем», — сказал министр. По его словам, все перевозчики, подписавшие такое соглашение, имеют валидаторы, и все поездки учитываются точно, уменьшение количества проездов по единому проездному никак не влияет на доходы.

По словам министра, пока соглашение о льготном проезде не расторгнуто, и в ближайшие два дня состоятся встреча сторон (перевозчика, минсоцразвития и минтранса) для урегулирования проблемы.

Узнать позицию ИП Игоря Горюнова не удалось — официальный представитель перевозчика Максим Слугин, сославшись на занятость, от комментариев отказался.

Андрей Васильев, Ульяновск