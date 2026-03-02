Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с обрушением крыши дома в Верхотурье

По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева свердловская прокуратура организовала проверку информации об обрушении крыши жилого дома в Верхотурском районе. Как сообщили в управлении Генеральной прокуратуры России по Уральскому федеральному округу, по предварительной версии, причиной обрушения стала критическая снеговая нагрузка.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным СМИ, в выходные в поселке Привокзальном частично обрушилась кровля одноэтажного восьмиквартирного дома. В результате инцидента никто не пострадал.

«Аппарату региональной прокуратуры поставлена задача во взаимодействии с уполномоченными органами власти и местного самоуправления проверить деятельность обслуживающих жилой фонд организаций. С учетом значительного объема выпавшего в этом году снега поручено проверить качество его уборки не только по Верхотурскому району, но и в целом по региону»,— прокомментировали в Генпрокуратуре.