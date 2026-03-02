Три грузовых автомобиля попали в ДТП в Свердловской области, один водитель погиб

В Ачитском районе Свердловской области произошло ДТП с тремя грузовыми автомобилями на автодороге М-12 «Восток» в районе 194-го км. По данным свердловской Госавтоинспекции, в результате столкновения один человек погиб.

По данным региональной ГАИ, 55-летний водитель автомобиля «Вольво» из Смоленской области , следуя со стороны города Перми в направлении Екатеринбурга, при выполнении маневра перестроения не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с попутным автомобилем ГАЗ-САЗ-2505-10 под управлением 51-летнего водителя. Из-за удара автомобиль ГАЗ изменил траекторию движения и наехал на стоящий справа грузовой автомобиль «Скания» под управлением 48-летнего водителя.

Водитель ГАЗа был доставлен в реанимационное отделение Красноуфимской районной больницы, но спасти его не удалось. Погибший, житель Тюмени, имел 23 года стажа вождения. Водитель «Вольво» прошел освидетельствование и признаков опьянения у него не обнаружено.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.