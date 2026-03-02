«Уфаводоканал» потратит более 300 тысяч рублей на VPN

Государственное предприятие «Уфаводоканал» (отвечает за централизованное водоснабжение, а также водоотведение населения и предприятий Уфы) ищет поставщика каналов связи VPN для шести объектов. За услуги организация готова из собственных средств заплатить до 312,3 тыс. руб. Аукцион должен состояться 17 марта, следует из публикации на портале госзакупок.

Входящая и исходящая скорость сигнала при использовании VPN не должна быть ниже 2 Мбит в секунду, говорится в описании объекта закупки. Доступ к сети должен предоставляться в течение года круглосуточно и без ограничений трафика.

В апреле прошлого года «Уфаводоканал» заключил с поставщиком договор об аналогичных услугах стоимостью 305,3 тыс. руб.

По итогам 2024 года выручка «Уфаводоканала» составила 4,4 млрд руб., из которых около 4,2 млрд руб. пришлось на водоснабжение и водоотведение. Чистая прибыль превысила 2,2 млн руб.

Идэль Гумеров