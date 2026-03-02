Прокуратура Челябинской области по материалам «Россети Урал» оспорила итоги приватизации электросетей в Кыштымском городском округе

По заявлению ПАО «Россети Урал» прокуратура Челябинской области организовала проверку законности приватизации хозяйствующими субъектами электросетевых активов, расположенных на территории Кыштымского городского округа (ГО). По итогам установлена незаконная приватизация муниципальных объектов организациями «Челябинская электросетевая компания» и «Электро ТК». В настоящее время спорные активы находятся в аренде ООО «ЭК Маяк».

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Россети Урал»

В январе 2025 года заместитель прокурора Челябинской области обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к администрации Кыштымского ГО, Комитету по управлению имуществом администрации Кыштымского ГО, ООО «Челябинская электросетевая компания», ООО «Электро ТК», ООО «ЭК Маяк».

Заявленные требования прокуратура Челябинской области основывала на нарушении положений Закона о приватизации (178-ФЗ): объекты ограничены в обороте, предназначены для обслуживания населения Кыштымского городского округа, покупатели не имели права на преимущественный выкуп муниципального имущества, поскольку реализация субъектами малого и среднего предпринимательства данного права возможна только в отношении объектов, разрешенных к приватизации, решение уполномоченного органа об условиях приватизации арендуемого имущества не было получено, обременение эксплуатационными и инвестиционными обязательствами отсутствует.

25 февраля 2026 года Арбитражный суд Челябинской области принял решение о признании недействительными договоров купли-продажи имущества, заключенных Комитетом по управлению имуществом администрации Кыштымского ГО, заключенных договоров аренды, а также об истребовании из чужого незаконного владения ООО «ЭК Маяк» 177 электросетевых объектов, расположенных на территории городского округа.

ПАО «Россети Урал» продолжит отстаивать свою позицию в отношении иных незаконно приватизированных объектов электросетевого хозяйства