УФАС уличило волгоградского оператора домофонов в завышении цен

Волгоградское УФАС признало компанию ООО «Домофон-Сервис» нарушившей антимонопольное законодательство. Поводом стали жалобы жителей облцентра на увеличение стоимости услуг по обслуживанию домофонов в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: ФАС России Волгоградское УФАС нашло нарушения ценообразования у ООО "Домофон-Сервис"

Фото: ФАС России

После проверки УФАС установило, что «Домофон-Сервис» при формировании стоимости услуг применило рентабельность, которая значительно превышает среднеотраслевую. В связи с этим компания получила от антимонопольного органа предписание о пересмотре стоимости технического обслуживания домофона исходя из фактически понесенных затрат.

ООО «Домофон-Сервис» нужно исполнить предписание до 1 апреля 2026 года. В противном случае компания заплатит административный штраф в соответствии со ст. 14.31 КоАП РФ.

Марина Окорокова