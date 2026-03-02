В Оренбуржье суд рассмотрит дело о хищении 57 млн рублей сотрудниками автосалона

Дзержинский районный суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело в отношении семи участников организованной группы, которые, являясь сотрудниками автосалона, похитили свыше 57 млн руб. у 85 потерпевших. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Участники группы обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, организованной группой).

По версии следствия, с марта 2023 года по февраль 2024 года сотрудники автосалона предлагали гражданам приобрести автомобили по низкой цене. Менеджеры вводили граждан в заблуждение, уговаривали их подписать договор купли-продажи автомобиля, внести часть денежных средств, а затем сопровождали потерпевших к кредитным специалистам. После одобрения кредита покупателю сообщали, что стоимость автомобиля увеличилась. В случае отказа на человека оказывалось психическое воздействие, а также сообщалось о возможности остаться как без денег, так и без машины. Членам ОПГ удалось похитить 57 млн руб. у 85 потерпевших.

Для конспирации двое обвиняемых представили в налоговый орган данные о подставном лице, на имя которого был зарегистрирован автосалон. 7 млн руб. из похищенных средств были легализованы путем заключения фиктивных договоров купли-продажи транспортных средств.

Руфия Кутляева