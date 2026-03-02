Мобилизованный житель Оренбуржья получил 7 лет колонии за самоволку

Житель Оренбуржья признан виновным в неявке в срок без уважительных причин на военную службу (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Приговор вынес Оренбургский гарнизонный военный суд. Об этом сообщает прокуратура.

Обвиняемый приговорен к семи годам исправительной колонии общего режима. Решение суда не вступило в законную силу.

Следствие установило, что в период мобилизации подсудимый не явился в июне 2024 года в установленный срок из отпуска на службу. После этого в апреле 2025 года он прошел медицинское освидетельствование и находился дома. Выяснилось, что таким способом фигурант дела пытался временно уклониться от военной службы без уважительных причин.

Георгий Портнов