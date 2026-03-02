Каждая пятая петербурженка считает мягкие игрушки неудачным подарком на 8 Марта

Получить мягкую игрушку в качестве подарка на 8 Марта не хотели бы 18% жительниц Санкт-Петербурга. Весы или утюг неудачным подарком считают 17% респонденток из Северной столицы, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе сервиса доставки «Купер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Также опрошенные петербурженки не были бы рады одной розе в целлофане (15%). Набор кастрюль и сковородок не порадует 15% опрошенных.

В качестве подарка 30% жительниц Петербурга хотели бы получить парфюмерию и косметику. От подарков-впечатлений не отказались 26% респонденток. Для каждой пятой петербурженки подарок должен сопровождаться цветами.

Букеты на Международный женский день покупают семь из десяти петербуржцев. Из них 39% покупают цветы на праздник ежегодно, 30% — почти всегда. Самыми популярными остаются тюльпаны, их выбирают 33% респондентов. Далее идут розы (25%) и готовые букеты (16%).

Татьяна Титаева