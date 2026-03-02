Подростки вверяют будущее ИИ

Исследователи из центра изучения социальных проблем Pew Research поговорили с детьми в США в возрасте от 13 до 17 лет о том, как те используют чат-боты и какого о них мнения. Выяснилось, что более половины респондентов ищут таким образом информацию или просят помочь со школьными заданиями. Более 40% спрашивают у нейросетей что-то для развлечения, а также хотят получить выжимку из статьи или книги. Менее 20% детей сказали, что общаются с чат-ботом просто так или в поисках эмоциональной поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Большинство подростков (59%) считают, что использование искусственного интеллекта для обмана в их школе — регулярное явление. Говоря о себе, около четверти детей сказали, что чат-боты им чрезвычайно помогают, еще 25% говорят, что они были в некоторой степени полезны. Только в 3% случаев эти инструменты почти не помогли. Каждый десятый делает всю или большую часть своей школьной работы с помощью чат-ботов.

В будущем подростки ожидают скорее положительного эффекта на их жизнь от ИИ. По их мнению, он делает жизнь проще, а нас — эффективнее. Те, кто ожидает скорее негативного эффекта в будущем, опасаются утраты способности критически мыслить, потери работы и обилия дезинформации. Почти половина тинейджеров при этом убеждены, что такие человеческие задачи как найм сотрудников, например, ИИ будет выполнять хуже. То же касается, к примеру, постановки медицинских диагнозов и написания песен — больше трети сомневаются в успешности чат-ботов и примерно 20% возлагают надежды скорее на ИИ. Эффективнее человека при этом ИИ может обучить какому-то навыку, считают более трети респондентов.

Еще пара любопытных деталей из исследования: во-первых, родители опрошенных подростков часто не знали, что их дети используют чат-боты, а во-вторых, чем семья состоятельнее, тем школьники реже применяли ИИ по учебе.

Яна Лубнина