Интернет стремительно разрастается. Каждую секунду в гигантских объемах мир плодит новую информацию. Ученые уже давно задумались, как ее хранить, если вдруг места на типичных носителях не останется. Гениальное решение предлагают биотехнологии. Молекулы, которые уже миллиарды лет носят в себе код жизни, могут выступать теми самыми альтернативными хранилищами. Речь идет про ДНК. Такие накопители переживут апокалипсис или ледниковый период, утверждают исследователи. Еще в 2013-м они успешно записали на искусственную молекулу сонеты Шекспира, фрагмент речи Мартина Лютера Кинга, JPG-фото и еще несколько файлов, а после безупречно их прочитали.

В декабре прошлого года американская Atlas представила сервис архивации данных с гигантской вместимостью и тоже на основе синтетической ДНК. Теперь ученые из Университета биодизайна в штате Аризона сообщают о новом, более дешевом методе хранения информации. Так, вместо привычного подхода с анализом последовательностей букв они предлагают создавать миниатюрные структуры, похожие на оригами. То есть главным становится не код, а форма этих созданий. Ну конечно, до того момента, когда мы сможем купить карту памяти, сотканную из ДНК, в ближайшем супермаркете, пройдут годы, а может, и десятилетия. Но ученые уверены, что однажды им удастся поместить информацию всего мира в спичечный коробок.

Анна Кулецкая