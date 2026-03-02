В Ярославле в парке Мира открыли городскую Доску почета

В Ярославле в парке Мира на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы открыли городскую Доску почета. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«На городской Доске почета размещены портреты самых лучших представителей наших организаций, предприятий, учреждений, ставших победителями конкурса, который мы проводим уже 20 лет вместе с профсоюзом. Это конкурс "Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля"»,— рассказал господин Молчанов.

На Доске почета представлены фотографии 36 человек: машинистов, профессоров, механиков, рабочих заводов, преподавателей, врачей. Кроме того, в центре экспозиции появятся миниатюры самих предприятий, сообщил мэр. Соответствующая договоренность достигнута между властями и организациями.

Мэр подчеркнул, что установка такой Доски почета — это «знак уважения к труду ярославцев» и один из этапов укрепления статуса «Города трудовой доблести». Стела с таким названием расположена также в парке Мира с 2022 года.

Согласно порталу госзакупок, на выполнение работ по благоустройству территории объекта «Городская доска почета» и прилегающей территории запланировано около 35 млн руб. Работы ведутся по шести контрактам. В частности, контракт, цена которого 13,4 млн руб., заключен с местным предпринимателем и включает устройство монолитных фундаментов под стенды, монтаж стендов и навесов.

С ярославским ООО «Промэнергокомплект» контракт заключен на 8,1 млн руб., в комплекс работ входят демонтаж, планировка участка, установка бортового камня, устройство бетонного основания и покрытия из бетонной плитки, восстановление газона. С ярославским ООО «Глобал групп авто» был заключен контракт на монтаж подсветки стоимостью 2 млн руб. ООО «Ярнет» по контракту, цена которого 2,5 млн руб., занималось устройством наружного освещения.

Еще на 5 млн руб. заключен контракт с рыбинским ООО «ПК Крепыш» на обустройство детской площадки поблизости. Контракт на 2,9 млн руб. подписан с ярославской компанией на создание арт-объекта «Карта города» внутри экспозиции.