В Челябинске прокуратура проверит информацию об отравлении детей в бассейне

Прокуратура Курчатовского района Челябинска проверяет информацию об отравлении детей парами хлора в одном из водно-развлекательных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Об инциденте стало известно из СМИ. По данным средств массовой информации, четырем детям в возрасте от девяти до 13 лет стало плохо по пути домой после посещения бассейна на улице Молодогвардейцев. Они жаловались на недомогание и боль в глазах. Несовершеннолетних госпитализировали, у них диагностировали отравление парами хлора. Один из пострадавших находится в больнице, еще трое — на амбулаторном лечении.

Ведомство вместе со специалистом Роспотребнадзора проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства комплексом. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска