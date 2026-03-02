Не вернулись с маршрута

Следователи устанавливают обстоятельства одной из самых странных трагедий в истории туризма Пермского края. Группа из пяти человек хотела подняться на снегоходах на плато Кваркуш, но в назначенное время туристы не вышли на связь. Поиски начались только спустя пару дней, когда в правоохранительные органы обратились родственники. В выходные выяснилось, что живым из группы остался только один турист, остальные скончались, по предварительной версии — от обморожения. Скорее всего, туристы сбились с пути из-за непогоды и не смогли выжить в экстремальных условиях. Следствию предстоит выяснить, почему группа разделилась и не смогла спуститься до лесной зоны, где шансы на выживание гораздо выше, чем на плато.



Известно, что группа из Уфы в составе пятерых мужчин вышла на маршрут 20 февраля. Туристы оставили автомобили в деревне Золотанка Красновишерского округа. На пяти снегоходах они планировали подняться на плато Кваркуш и вернуться 24 февраля, проехав в общей сложности около 100 км. В МЧС группа маршрут не зарегистрировала, в назначенный срок путешественники в населенный пункт не вернулись, на связь не вышли. У некоторых членов группы был опыт зимних поездок, в том числе на Кваркуш, а также на плато Маньпупунер.

Маршруты на плато Кваркуш, несмотря на его удаленность от цивилизации, популярны у туристов как в летний, так и в зимний сезон. Путешественники добираются туда либо пешком, либо на снегоходах и квадроциклах. Переждать непогоду можно в так называемой избе Иванова.

Поиски пропавших начались 27 февраля, после того как в правоохранительные органы обратились родственники туристов. В операции были задействованы силы ГУ МЧС по Пермскому краю, члены аварийно-спасательных формирований, а также волонтеры, всего 68 человек и 59 единиц техники, в том числе беспилотник краевой службы спасения. По факту пропажи группы в СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

Как оказалось, до избы туристы добраться не смогли, в ходе поисковой операции следов недавнего пребывания людей в ней обнаружено не было. Печка в избе в последнее время не топилась. 1 марта поисковики обнаружили палатку у подножья горы Гроб (примерно в 25 км от Золотанки), в которой находились три человека. Один из них скончался до прибытия помощи, второй умер буквально на руках спасателей. Третий, 67-летний мужчина, получил серьезное обморожение и был эвакуирован с помощью вертолета. Сейчас он находится в Перми. Чуть позже два тела были обнаружены примерно в 200 м от тропы, по которой обычно двигаются туристические группы.

По предварительной версии, смерть туристов наступила от гипотермии, в рамках дела назначены судмедэкспертизы. Предположительно, по какой-то причине они не смогли завести снегоходы и были вынуждены провести несколько ночей на плато. Затем, при пока еще не установленных обстоятельствах, группа разделилась. Собеседники «Ъ-Прикамье», знакомые с ходом поисков, говорят, что, пытаясь выжить, путешественники якобы жгли запасы бензина для снегоходов. Возможно, двое пытались пешком дойти до помощи, но не смогли сделать это из-за непогоды и заблудились.

Один из гидов рассказал «Ъ-Прикамье», что в районе плато есть магнитная аномалия, поэтому путешественники не могли полагаться на показания компаса. По этой причине на подобные маршруты стараются брать GPS-навигаторы. Собеседник полагает, что туристы были дезориентированы, иначе они попытались бы спуститься до лесной зоны, которая находится примерно в двух километрах ниже. «В лесу шансы на выживание гораздо лучше, поскольку можно развести костер»,— пояснил гид.

В декабре прошлого года две туристические группы смогли выжить на севере Пермского края в зимних условиях. Они отправились на снегоходах на гору Ослянка, но сбились с пути, а передвижение на снегоходах было затруднено из-за глубокого и рыхлого снега. В итоге одна из групп переночевала в заброшенной деревне, а другая разбила лагерь в тайге. Тогда все туристы были обнаружены спасателями живыми.

В прошлом инструктор контрольно-спасательного отряда «Алтай», руководитель турклуба «Затерянный мир» Евгений Кокшаров говорит, что в истории с погибшими туристами «много неясных моментов». «Люди поехали на несколько дней, они должны были иметь запасы газа для приготовления пищи, лопаты, чтобы откапывать снегоходы,— поясняет он.— Обычно в таких случаях в снегу выкапывается пещера, там положительная температура, ночевать в спальниках можно с относительным комфортом. Кроме того, ситуация, когда заглохли сразу пять снегоходов, видится мне странной. Пусть разбирается следствие».

По данным краевого минздрава, единственный выживший из группы находится в стабильно тяжелом состоянии.

Дмитрий Астахов