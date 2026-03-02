В Прикамье средний размер автокредита увеличился на 14,2%

В Пермском крае в январе 2026 года средний размер выданных автокредитов составил 1,29 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 14,2% (в январе 2025-го — 1,13 млн руб.). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ в первом месяце года был отмечен в Москве (2,02 млн. руб.), Московской области (1,79 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,70 млн. руб.), а также в Ленинградской области (1,59 млн. руб.) и Краснодарском крае (1,59 млн. руб.). В свою очередь, меньше всего в топ-30 регионов показатель вырос в Ульяновской (+11,7%), Новосибирской (+13,2%) и Волгоградской (+13,3%) областях.

«В последнее время средний размер выданных автокредитов стабилизировался на уровне 1,4-1,5 млн руб. с тенденцией к некоторому снижению. Помимо сезонного фактора, это также объясняется низким аппетитом к риску у банков, а также стабилизацией спроса на автокредиты со стороны граждан на фоне уже принятых решений о повышении утилизационного сбора», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.