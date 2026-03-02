В Саратове готовятся к капремонту сквера Дружбы народов
В Заводском районе Саратова начнут благоустройство сквера Дружбы народов. Об этом сообщил и.о. главы города Игорь Молчанов.
Фото: t.me / molchanov_ia
Подрядчика уже определили по итогам конкурса. К капремонту приступят с наступлением благоприятной погоды. Сначала отремонтируют центральную часть сквера со стороны проспекта Энтузиастов: уложат новый асфальт на главной аллее, обустроят детские площадки. Сцену перенесут в другое место и создадут розарий.
Работы по контракту должны быть завершены в максимально сжатые сроки без потери качества. Если в процессе реконструкции удастся сэкономить, оставшиеся средства планируют направить на дополнительные работы.