Заболеваемость ОРВИ снизилась в Удмуртии на прошлой неделе

Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии сократилась на 19% по итогам прошедшей недели. Всего к врачам обратились 9 779 человек, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Из них свыше 5 тысяч — дети до 14 лет. В Ижевске за неделю заболели 6,4 тыс. человек.

Выше всего заболеваемость наблюдалась в Завьяловском, Балезинском районах и Ижевске и Можге.

На карантин закрыли 12 классов девяти школ, 22 групп 19 дошкольных учреждений. Полностью закрыт детский сад в Шарканском районе.

Лабораторные обследования больных ОРВИ показали респираторные вирусы негриппозной этиологии (в том числе риновирусы, парагрипп) и гриппозной этиологии. Гриппом за неделю заболели 96 человек. 81% случаев проходят в легкой форме.