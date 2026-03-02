С 1 марта вступили в силу две статьи закона N168 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые ограничивают использование иностранного языка на вывесках, указателях, информационных табличках. Какие «сюрпризы» могут ожидать поклонников латиницы, насколько однозначно или неоднозначно можно толковать упомянутое законодательное новшество и как финансово отразиться нововведение на деятельности компаний и предпринимателей — рассуждает юрист ООО «Центр правовых технологий» Мария Маркевич.



Юрист ООО «Центр правовых технологий» Мария Маркевич

Поскольку 168-ой закон содержит в себе поправки к ранее принятым нормативно-правовым актам, и прямо на них ссылается, то наиболее полное представление о его значении дает системное толкование — то есть понимание содержания во взаимосвязи с остальным законодательством, которое касается данной сферы. Даже беглого взгляда на текст поправок достаточно, чтобы обнаружить, что изменения коснутся далеко не всех.

Например, закон предусматривает ряд исключений: это случаи использования фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, а также другие случаи, предусмотренные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиями технических регламентов, актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Тоже самое касается названий жилых комплексов. В законе отдельно оговаривается, что упомянутые требования не распространяются на наименование объектов (групп объектов) капитального строительства, малоэтажных жилых комплексов, введенных в эксплуатацию до 1 марта 2026 года.

Что же касается доли тех наименований различных магазинов, и любых иных объектов предпринимательской деятельности, которые направлены на оказание услуг, реализацию товаров и прочих видов деятельности для потребителей, которые подпадают под действие нового закона, то таких данных сейчас, думаю, ни у кого нет. Равно как невозможно оценить суммарные затраты бизнеса в рамках, скажем, региона, страны, или той или иной отрасли.

Минимальная сумма государственной пошлины на внесение изменений в учредительные документы юридического лица об изменении фирменного наименования путем непосредственного обращения в регистрирующий орган: от 800 руб., к нотариусу: от 3 тыс. руб.



Размер патентных пошлин, подлежащих уплате при регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, зависит от различных факторов. Минимальная сумма патентных пошлин, подлежащих уплате в процессе регистрации товарного знака: от 35 тыс. руб.

Понятно, что некоторым хозяйствующим субъектам придется нести и расходы другого рода. Представим себе, что необходимо будет заменить рекламную конструкцию большого размера, размещенную на крыше или фасаде здания. Соответственно, стоимость замены здесь будет уже зависеть от совершенно других факторов.

Говоря о санкциях за неисполнение закона, стоит отметить, что они варьируются от предупреждения, до штрафов, исчисляемых десятками тысяч рублей, в зависимости от количества выявленных нарушений.

Необходимо обратить внимание, что требование нормативного акта распространяются не только на вывески, но и на любую информацию, предназначенную для потребителя