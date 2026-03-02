Подросток из Петербурга ушел из дома под влиянием мошенников

В Ленинградской области объявили о пропаже 17-летнего подростка, ушедшего из дома шесть дней назад. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в управлении СКР по региону.

По информации следствия, несовершеннолетний ушел из дома в поселке Янио-1 Всеволожского района 25 февраля и до сих пор не вернулся. Следователи опрашивают знакомых несовершеннолетнего и проверяют места возможного нахождения пропавшего.

По данным Telegram-канала Baza, подросток стал жертвой мошенников. Аферисты могли убедить ребенка, что он действует по заданию «секретных служб». По данным канала, в последний раз мальчика видели в Санкт-Петербурге.

Никита Черненко