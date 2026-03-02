Пермяк обвиняется в покушении на убийство двух посетителей бара

Жителю Перми 1980 года рождения инкриминируется покушение на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. Следствием установлено, что в ночь с 28 февраля на 1 марта в баре по ул. Целинная после распития спиртного у фигуранта возник конфликт с двумя ранее незнакомыми посетителями. После ссоры обвиняемый ушел домой, где взял нож, после чего вернулся в заведение и нанес им удары своим оппонентам. Один из потерпевших госпитализирован.

Обвиняемый был задержан сотрудниками ГБР, после чего передан сотрудникам правоохранительных органов. Орудие преступления изъято.

Следователем СК России допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены необходимые судебные экспертизы. Следователем в ближайшее время будет направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.