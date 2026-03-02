Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средний бюджет сделки на первичном рынке элитной недвижимости Москвы теперь составляет 126,5 млн руб., это на 27% ниже, чем годом ранее. Тогда покупка элитной квартиры в столице обходилась в среднем почти в 175 млн руб., посчитали специалисты компании Whitewill. Существенное снижение в основном связано с тем, что в начале прошлого года в структуре продаж было больше сделок в сегменте делюкс-класса, а сейчас активность сместилась на премиальные проекты.

Общий объем сделок тоже сократился. По данным брокеров, в первом месяце этого года реализовано около 22 тыс. кв. м элитного жилья. Годом ранее показатель был на уровне 28,5 тыс. м. За год — минус 23%. По количеству лотов разница менее выраженная: 333 сделки против 368 год к году.

Изменился и ценовой срез продаж. Если в январе прошлого года на рынке активно проходили сделки в высокобюджетных делюкс-новостройках, то сейчас спрос концентрируется в премиальных проектах с более доступным чеком.

Также на первичном рынке выделяется динамика в сверхдорогом сегменте. В начале 2025 года на первичном рынке было продано десять лотов дороже 500 млн рублей, в начале этого года — только два. Текущая динамика, отмечают брокеры, во многом объясняется структурой сделок. В конце прошлого года рынок был активным, и значительная часть крупных покупок пришлась на декабрь.

Светлана Бардина