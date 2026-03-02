Башкирия оказалась в числе регионов с самым закредитованным населением

В начале этого года Башкирия находится на 80-м месте среди регионов по уровню закредитованности населения, сообщает «РИА Новости». Аналитики оценивали соотношение среднедушевых долгов по кредитам к годовой зарплате.

Исследование показало, что обязательства по займам составляют 74,2% от среднедушевой зарплаты. Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека составляет 571,1 тыс. руб. За год в регионе задолженность на одного человека увеличилась на 11,1 тыс. руб.

Самая низкая закредитованность населения зафиксирована в Ингушетии, где на кредиты приходится 12% от годовой зарплаты, а объем долга перед банками на одного человека составляет 54,4 тыс. руб. В Дагестане соотношение долга к доходам составляет 25,3%, обязательства одного человека — 129,6 тыс. руб., в Чечне — 25,3% и 121,8 тыс. руб., в Чукотском автономном округе — 31,8% и 703,4 тыс. руб., Москве — 31,9% и 599,7 тыс. руб. соответственно.

Ниже, чем Башкирия, в рейтинге расположились только Удмуртия (на кредиты уходит до 74,3% дохода), Адыгея (77,5%), Калмыкия (120%) и Тыва (138,6%).

В среднем по России соотношение среднедушевого долга по кредитам банков и годовой зарплаты в начале 2026 года равняется 45,7%, объем задолженности перед банками в среднем на одного человека составляет 473,3 тыс. руб., за год долг на одного человека перед банком в среднем увеличился на 14 тыс. руб.

Майя Иванова