Волейболисты новосибирского «Локомотива» выиграли в сибирском дерби

В сибирском дерби мужской российской волейбольной Суперлиги новосибирский «Локомотив» оказался сильнее красноярского «Енисея». Матч прошел в Новосибирске 1 марта.

Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0 (25:18, 25:15, 25:22). В составе железнодорожников больше всех очков набрал диагональный Раджаб — 18.

Еще один сибирский клуб — «Кузбасс» — в матче 28-го тура потерпел домашнее поражение от «Оренбуржья» со счетом 2:3.

В регулярном первенстве Суперлиги осталось провести два тура. 9 марта «Локомотив» будет принимать санкт-петербургский «Зенит», и в случае успеха может выйти на третье место.

Валерий Лавский