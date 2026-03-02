«Россети Тюмень» направили 6,9 млн рублей на плановый ремонт ЛЭП в ЯНАО

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ в Ямало-Ненецком автономном округе. Линейный объект участвует в электроснабжении поселка Ханымей с населением 4,3 тысячи человек, а также инфраструктуры Вынгаяхинского и Новогоднего нефтегазовых месторождений. Стоимость работ составила 6,9 млн рублей.



Технические мероприятия проводились на участке ЛЭП протяженностью 1,8 километра. Специалисты заменили две дефектные опоры на современные металлические высотой 31 метр и весом более трех тонн каждая. Дополнительную устойчивость конструкций к ветровым нагрузкам обеспечат новые фундаменты из железобетонных свай, вбитых в грунт на глубину до 10 метров. Также в ходе работ энергетики смонтировали 90 элементов изоляции и гашения вибрации и установили заземлители.

Из-за сильной заболоченности территории ремонт воздушной линии проводился в период низких температур, после полного промерзания грунта. Для доставки персонала и оборудования были обустроены 1,5 километра зимника. Всего к реализации плановых мероприятий привлекались 13 человек производственного персонала и семь единиц спецтехники, включая бурильную установку, сваебойную машину и автокран грузоподъемностью 25 тонн.

Плановый капитальный ремонт высоковольтной ЛЭП повысил надежность электроснабжения жителей и социально значимых объектов в поселке Ханымей, в том числе железнодорожной станции, учебно-производственного комбината, двух школ, четырех детских садов, больницы и десяти культурно-спортивных учреждений.

АО «Россети Тюмень»