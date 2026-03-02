В Москве задержали подозреваемую в краже собаки у магазина

Полицейские задержали подозреваемую в похищении собаки породы акита-ину в Москве. В отношении женщины возбудили уголовное дело о краже, сообщили ТАСС в столичном управлении МВД.

Инцидент произошел в районе Восточное Дегунино на севере столицы. Как рассказала хозяйка собаки, она пошла в магазин, а питомца оставила на привязи. Когда женщина закончила покупки, собаки на месте не было.

Подозреваемую задержали через несколько часов после кражи. Ею оказалась 43-летняя гражданка Белоруссии. Собаку вернули владелице.

Никита Черненко