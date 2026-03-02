«Эк-Строй» будет завершать капремонт нижегородской школы №48

Московское ООО «Эк-Строй» (директор и учредитель Карен Гаспарян) выиграло закупку на завершение работ по капитальному ремонту средней школы №48 — старейшего учебного заведения в Приокском районе Нижнего Новгорода. В аукционе участвовали две компании, но заявка одного из претендентов была признана не соответствующей.

Ранее в школе 1935 года постройки чувашский подрядчик провел работы по демонтажу внутренних перегородок и перекрытий.

Сегодня главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода заключает контракт с «Эк-Строй» на капремонт школы стоимостью 235,3 млн руб. По графику работы должны быть завершены в конце 2026 года.

Иван Сергеев