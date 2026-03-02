Саратов потратит еще около 1 млрд на очистные сооружения в Глебучевом овраге

Комитет по строительству и инженерной защите Саратова объявил два аукциона на строительство очистных сооружений в Глебучевом овраге. Суммарная начальная цена контрактов составляет более 991 млн руб.

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области, Коммерсантъ

Наибольшую часть средств — 621,6 млн руб. — направят на поставку и монтаж технологического оборудования. В лот входят шлюзовые затворы, механические решетки, насосы и спиральные сепараторы. Заявки принимаются до 31 марта, а победителя определят 2 апреля. Завершить монтаж подрядчик обязан до 1 июля 2027 года.

Второй контракт стоимостью 369,4 млн руб. предполагает общестроительные работы — возведение железобетонных и бетонных конструкций. Их требуется начать 1 мая и закончить 28 мая 2027 года. До 30 марта принимаются заявки на участие в закупке.

Ранее, в марте 2025 года, подготовительным этапом на объекте занималось ООО «ПоволжьеСтройИнвест». Осенью прошлого года администрация уже пыталась найти строителя за 1 млрд руб.

Нина Шевченко