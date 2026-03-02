Начальника вагонного участка Уфы оштрафовали за отсутствие медосмотра работников

Гострудинспекция Башкирии по инициативе Уфимской транспортной прокуратуры оштрафовала начальника вагонного участка Уфа (структурное подразделение АО «Федеральная пассажирская компания») на 15 тыс. руб. за допуск работников к исполнению трудовых обязанностей без медосмотра (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, проверка надзорного ведомства установила, что на предприятии работники не проходили обязательные медицинские осмотры.

После представления транспортного прокурора сотрудники прошли обследование.

Майя Иванова