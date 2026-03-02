Суд встал на сторону петербургского ЦКБ «Рубин» в споре с дальневосточной «Звездой»

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск петербургского ЦКБ морской техники «Рубин» к АО «Дальневосточный завод "Звезда"» о взыскании задолженности за работы по модернизации атомной подлодки «Иркутск». Решение вынесено 2 марта и пока не вступило в законную силу.

Сумма взыскания составила 1,1 млрд рублей, включая 914,5 млн основного долга за разработку рабочей документации и 171,2 млн неустойки за просрочку платежа. Контракт на выполнение работ был заключен еще в октябре 2013 года, однако акты сдачи-приемки по четвертому этапу заказчик так и не подписал.

В «Звезде» ссылались на отсутствие финансирования от Минобороны, однако суд счел такую позицию необоснованной, указав, что условия договора четко регламентируют сроки и порядок оплаты.

Атомная субмарина «Иркутск» проекта 949А находится на ремонте и модернизации на заводе «Звезда» с 2001 года. Реальные работы начались лишь в 2019-м, а сроки сдачи лодки Тихоокеанскому флоту неоднократно переносились. В 2024 году сообщалось о планах передать корабль в 2025-м, однако официальных подтверждений этому не поступало.

Андрей Маркелов