Мэр грузинской столицы Каха Каладзе застрял в ОАЭ

Мэр Тбилиси и исполнительный секретарь правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и не может вылететь из Абу-Даби. Об этом сообщили грузинские ресурсы Tabula и Bm.ge со ссылкой на свои источники в тбилисской мэрии.

Каха Каладзе вылетел в ОАЭ 26 февраля, чтобы отпраздновать в этой стране свой 48-й день рождения. Его сопровождают супруга, известный дизайнер Ануки Арешидзе, а также президент грузинской федерации футбола Леван Кобиашвили.

Вся группа планировала вернуться в Грузию в воскресенье, 1 марта, но в связи с началом боевых действий в Иране и отменой почти всех авиарейсов из ОАЭ мэр грузинской столицы вместе с семьей и друзьями до сих пор находится в Абу-Даби.

Каху Каладзе третий раз избрали мэром Тбилиси 4 октября 2025 года. В прошлом он был известным футболистом. Играл за киевский «Динамо» и «Милан». В 2003-м в составе итальянской команды Каха Каладзе выиграл лигу чемпионов. В 2012 году в возрасте 34 лет он заявил о завершении футбольной карьеры и о начале политической деятельности в союзе с основателем «Грузинской мечты» миллиардером Бидзиной Иванишвили.

Георгий Двали, Тбилиси