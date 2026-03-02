Морозы вернутся в Москву к концу недели

Потепление в Москве продлится до 6 марта, после чего в столице опять будут отрицательные температуры. Об этом агентству «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, положительная температура будет сохраняться только днем, а в ночное время в Москве ожидаются заморозки до -5 градусов. После 6 марта дневная температура понизится до -3 градусов, ночная — до -5. «И далее температура продолжит понижаться», — добавил господин Цыганков.

«Для этого времени года норма – слабоотрицательная температура, в среднем -4 градуса — сказал представитель Росгидромета. — Примерно к этим значениям мы и вернемся».