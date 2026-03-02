ММК увеличил социальные инвестиции до 10 млрд рублей в 2025 году

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) направило на благотворительность и реализацию социальных программ в 2025 году 10,2 млрд руб. Это в два раза превышает показатели 2024 года, сообщает пресс-служба компании.

Основным направлением социальных инвестиций стала благотворительность — на нее выделили более 6 млрд руб. Группа ММК поддерживала созданный ей благотворительный фонд «Металлург», местные некоммерческие организации, детские дома и интернаты. В помощь пенсионерам и инвалидам вложили 474 млн руб.

Также компания занимается социальными программами для своих сотрудников. Затраты на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и их семей в 2025 году составили 908 млн руб. Было предусмотрено 152 млн руб. на компенсацию стоимости путевок для детей сотрудников, ремонт жилых корпусов, приобретение оборудования и строительство новых объектов детского досуга. На реализацию жилищных, молодежных, образовательных программ направили 538 млн руб.