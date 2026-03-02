Количество арбитражных исков в Прикамье увеличилось на 1,5%

В течение 2025 года в Арбитражный суд Пермского края поступило 32 694 исковых заявления, что выше показателя 2024-го на 1,5 %. Об этом сообщает пресс-служба краевого арбитража. Всего за минувший год было рассмотрено 88 881 дело и заявления.

Наибольшая доля рассмотренных дел пришлась на гражданские дела — 53,6%. Дела о банкротстве составили 31,7% от общего числа, административные дела — 13,6%. Заметное увеличение произошло по делам о банкротстве.