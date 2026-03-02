Директора фирмы в Мурманске уличили в уклонении от уплаты налога на 23 млн рублей

Уголовное дело возбудили в отношении руководителя компании в Мурманске. Он обвиняется в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в общей сумме более 23 млн рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Вид деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Согласно сведениям следствия, фигурант вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС с 2021 по 2024 годы. Тем самым директор организации уклонился от уплаты налога на 23 млн рублей.

Следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе предварительного следствия специалисты примут меры для возмещения налоговой задолженности.

Татьяна Титаева