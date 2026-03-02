В Самарской области перевозчика оштрафовали за нарушения безопасности
Перевозчика ООО «Тандем-Авто» привлекли к административной ответственности за нарушение требований безопасности (ч. 5 ст. 12.31.1 КоАП РФ) и лицензионных требований (ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ). Об этом сообщает прокуратура Сызрани.
Проверка показала, что компания не соблюдала требования к оформлению путевых листов и допускала водителей к управлению транспортом без прохождения инструктажей. В связи с этим прокуратура направила представление об устранении нарушений. Его рассмотрели и признали обоснованным.
В отношении директора ООО «Тандем-Авто» были возбуждены административные дела. По итогам их рассмотрения должностному лицу назначили штраф на сумму 30 тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры нарушения устранили.